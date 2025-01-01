Спектакль «И это жизнь?» — исследование человеческой души

В центре сюжета повести Г. Исхаки «И это жизнь?..» находится молодой священнослужитель, который хочет служить людям, но вместо этого погружен в свои фантазии. Он представляет себя Дон-Кихотом, в то время как его настоящая жизнь наполнена флиртом с соседкой и абсурдными судебными тяжбами. Мелочные заботы о земле и быте иронизируют над его высокими мечтами о предназначении. Постоянное противостояние между религиозными догмами и стремлением к свободе приводит к глубочайшему внутреннему конфликту героя.

Режиссерская концепция и метод

Режиссер Айдар Заббаров применяет новаторский этюдный метод, который позволяет звучать не только диалогам, но и авторским мыслям, описаниям природы и взаимодействиям персонажей. Такой подход открывает зрителям богатый язык автора, полный метафор и аллюзий, и делает спектакль поистине уникальным.

Номинации на престижную премию

Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска» в шести категориях:

Лучший спектакль большой формы

Лучшая работа режиссера — Айдар Заббаров

Лучшая женская роль второго плана — Ляйсан Рахимова, Мать Халима, Марзия

Лучшая мужская роль — Искандер Хайруллин, Халим

Работа художника — Булат Ибрагимов

Работа художника по свету — Ольга Окулова

Перспективы и дух спектакля

«И это жизнь?» задает философские вопросы о противоречиях между идеалом и реальностью. Зрители могут увидеть, как главный герой Халим осознает свой крах, что делает его историю одновременно грустной и знакомой. На сцене во время финального монолога появляются образы прошлого, а голос Искандера Хайруллина задает вопросы самой Судьбе.

Не упустите возможность увидеть этот живой и современный спектакль, который служит свидетельством рождения нового в театральном искусстве. Айдар Заббаров — лирик и психолог, который создает уникальный театр, способный затронуть самые глубокие струны вашей души.