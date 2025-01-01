Новый спектакль от DS Crew: "Второй сольный концерт"

Танцевальная команда «DS Crew» готовит для своих поклонников настоящий подарок – премьеру шоу-спектакля «Второй сольный концерт». Это уникальное событие обещает стать кульминацией их гастрольного тура, который охватит более ста городов России и ближнего зарубежья.

О команде

«DS Crew» – это не просто танцы, это настоящее искусство. Победители телевизионного проекта «Новые танцы на ТНТ» завоевали сердца миллионов зрителей своей завораживающей хореографией и инновационными визуальными решениями. Их номера сочетают в себе стильность и динамику, а уникальные световые и звуковые эффекты создают незабываемую атмосферу.

Гастрольный успех

За последний год команда успела выступить более чем в ста городах, собрав более 100.000 зрителей. Синхронные и плавные движения танцоров гипнотизируют, заставляя поклонников возвращаться к их выступлениям снова и снова.

Что ждать на премьере

На сольном концерте зрители смогут увидеть абсолютно новые номера, созданные под руководством художественного руководителя и фронтмена команды Дмитрия Ваганова, а также оригинальные режиссерские решения от известного постановщика Алексея Карпенко. Это шоу станет настоящим праздником для всех ценителей танцевального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с «DS Crew» в 2025 году!