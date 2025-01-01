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DS Crew. Второй сольный концерт
Билеты от 3500₽
Киноафиша DS Crew. Второй сольный концерт

DS Crew. Второй сольный концерт

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Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль от DS Crew: "Второй сольный концерт"

Танцевальная команда «DS Crew» готовит для своих поклонников настоящий подарок – премьеру шоу-спектакля «Второй сольный концерт». Это уникальное событие обещает стать кульминацией их гастрольного тура, который охватит более ста городов России и ближнего зарубежья.

О команде

«DS Crew» – это не просто танцы, это настоящее искусство. Победители телевизионного проекта «Новые танцы на ТНТ» завоевали сердца миллионов зрителей своей завораживающей хореографией и инновационными визуальными решениями. Их номера сочетают в себе стильность и динамику, а уникальные световые и звуковые эффекты создают незабываемую атмосферу.

Гастрольный успех

За последний год команда успела выступить более чем в ста городах, собрав более 100.000 зрителей. Синхронные и плавные движения танцоров гипнотизируют, заставляя поклонников возвращаться к их выступлениям снова и снова.

Что ждать на премьере

На сольном концерте зрители смогут увидеть абсолютно новые номера, созданные под руководством художественного руководителя и фронтмена команды Дмитрия Ваганова, а также оригинальные режиссерские решения от известного постановщика Алексея Карпенко. Это шоу станет настоящим праздником для всех ценителей танцевального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с «DS Crew» в 2025 году!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 3500 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 ноября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 2500 ₽
Пермь, 22 ноября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 2500 ₽

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