Спектакль Куркак Батыр / Трусливый батыр

Куркак Батыр / Трусливый батыр
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 12+
О спектакле

Спектакль по сказке Ахмета Файзи о юноше Данире в Театре имени Габдуллы Кариева

В Театре имени Габдуллы Кариева состоится спектакль по произведению известного татарского писателя Ахмета Файзи. Сюжет основан на сказаниях о смелом юноше Данире, который не желал становиться воином, но был вынужден отправиться на опасный путь ради спасения своего города и любимой.

Смелость и преодоление себя

История Данира наполнена смелостью и преодолением страха. Поднимаются темы личного роста и противостояния современному миру с его жестокими нравами. Спектакль будет интересен не только любителям татарских сказок и легенд, но и всем, кто ценит истории о внутренней силе и преодолении себя.

Данир и его путь к смелости

Юноша, обожающий пение птиц, игру на дудочке и любую красоту природы, оказывается перед нелегким выбором. Его отец, славный охотник Азат Мерген, решает, что пора Даниру стать настоящим батыром и отправляет его в опасные приключения. Сможет ли он противостоять несправедливости и стать сильным, победив прежде всего самого себя?

Не упустите возможность познакомиться с увлекательным спектаклем, который напомнит о важности смелости и внутренней силы, способной изменить не только самого человека, но и окружающий его мир.

 

Июнь
7 июня воскресенье
17:00
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 450 ₽

