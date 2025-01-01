Сольный концерт Нигатива в Новосибирске

19 января в «Maximilian's» пройдет большой сольный концерт Нигатива — одного из ярких представителей российской рэп-сцены.

О Нигативе

Нигатив, ex-участник группы «Триада», заслужил признание как автор лучших клипов в русском рэпе. Его музыку охарактеризовывают как «интеллигентный рэп с душой», что делает его выступления особенно привлекательными для слушателей.

Программа концерта

В программе концерта состоится презентация нового альбома «Кризис среднего», а также исполнение полюбившихся треков. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и узнать больше о творчестве артиста.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот уникальный концерт, на котором обязательно стоит побывать! Ждем вас в «Maximilian's»!