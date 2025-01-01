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Нигатив
Киноафиша Нигатив

Нигатив

Проникновенный русский рэп со смыслом и характером 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Нигатива в Новосибирске

19 января в «Maximilian's» пройдет большой сольный концерт Нигатива — одного из ярких представителей российской рэп-сцены.

О Нигативе

Нигатив, ex-участник группы «Триада», заслужил признание как автор лучших клипов в русском рэпе. Его музыку охарактеризовывают как «интеллигентный рэп с душой», что делает его выступления особенно привлекательными для слушателей.

Программа концерта

В программе концерта состоится презентация нового альбома «Кризис среднего», а также исполнение полюбившихся треков. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и узнать больше о творчестве артиста.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот уникальный концерт, на котором обязательно стоит побывать! Ждем вас в «Maximilian's»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 12 сентября
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
20:00 от 2100 ₽
Казань, 14 сентября
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
20:00 от 2200 ₽
Ростов-на-Дону, 20 ноября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
20:00 от 2000 ₽
Воронеж, 22 ноября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
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