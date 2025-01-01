Меню
Концерт Beautiful Boys: Эмоции и новинки

Beautiful Boys — это группа, основанная в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. Коллектив успешно сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом, что делает их творчество уникальным и привлекательным для широкой аудитории.

Яркие шоу и мощный вокал

Выразительный вокал и сильная подача фронтмена создают на концертах поистине незабываемую атмосферу. Артисты стремятся сделать каждое выступление ярким и насыщенным, и это влечет за собой всё большее количество поклонников: сегодня музыку группы слушают более двух миллионов человек ежемесячно.

Большой осенний тур

Этой осенью Beautiful Boys отправляются в свой самый крупный тур по России. У зрителей будет уникальная возможность насладиться как любимыми хитами группы, так и новыми композициями, которые они готовят специально для этого тура. Это будет первый раз, когда новый материал будет представлен на сцене.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события! Следите за анонсами и приходите на концерт, чтобы окунуться в мир музыки и эмоций от Beautiful Boys.

Расписание

В других городах

Волгоград, 28 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 1800 ₽
Краснодар, 30 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 31 октября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1800 ₽
Воронеж, 2 ноября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 1800 ₽
Красноярск, 19 ноября
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
19:00 от 1800 ₽
Новосибирск, 20 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1800 ₽
Самара, 23 ноября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 12 марта
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 13 марта
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 1800 ₽

