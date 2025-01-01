Beautiful Boys — это группа, основанная в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. Коллектив успешно сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом, что делает их творчество уникальным и привлекательным для широкой аудитории.
Выразительный вокал и сильная подача фронтмена создают на концертах поистине незабываемую атмосферу. Артисты стремятся сделать каждое выступление ярким и насыщенным, и это влечет за собой всё большее количество поклонников: сегодня музыку группы слушают более двух миллионов человек ежемесячно.
Этой осенью Beautiful Boys отправляются в свой самый крупный тур по России. У зрителей будет уникальная возможность насладиться как любимыми хитами группы, так и новыми композициями, которые они готовят специально для этого тура. Это будет первый раз, когда новый материал будет представлен на сцене.
Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события! Следите за анонсами и приходите на концерт, чтобы окунуться в мир музыки и эмоций от Beautiful Boys.