Юбилейный концерт Дениса Майданова

Денис Майданов — известный российский автор, исполнитель и музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации. Он многократный обладатель таких наград, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года». Его секрет популярности заключается в искренности и простоте: он поёт о жизни, семье и дружбе, о стойкости характера и красоте отношений между людьми.

Концерт, который состоится в рамках гастрольного тура по 50 городам России, станет настоящим событием. Он пройдет в Кремлевском дворце в день 50-летия артиста, 17 февраля 2026 года. Зрителей ждут любимые композиции, легендарные хиты и новые песни, исполненные вживую под аккомпанемент группы «Терминал D».

Каждое выступление Дениса Майданова наполнено живым звуком и удивительным драйвом. Аудитория сможет наслаждаться проникновенными авторскими песнями, отражающими вечные ценности: любовь, силу духа и мужество. Это предельная открытость и искренность, лучшая музыка для тех, кто ценит патриотизм, честь и настоящую любовь к жизни.

