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Нидаль Абу-Газале
Киноафиша Нидаль Абу-Газале

Нидаль Абу-Газале

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новая программа Нидаля Абу-Газале: Abu Show & Stand Up

Приглашаем вас на уникальное шоу, которое объединяет стендап-комедию и импровизацию! Нидаль Абу-Газале, известный стендап комик и создатель популярного проекта Abu Show с более чем 150 миллионами просмотров на YouTube, представит свою новую программу «Abu Show & Stand Up». Это отличная возможность увидеть его в действии и насладиться ярким и динамичным выступлением.

О Нидале Абу-Газале

Нидаль — мастер импровизации и один из самых востребованных комиков современности. Его выступления отличаются не только остроумными шутками, но и уникальным подходом к взаимодействию с аудиторией. Он также является участником таких популярных шоу, как «Книжный Клуб», «Разгоны» и «Это про меня». Каждый его выход на сцену — это новый опыт и свежие эмоции для зрителей.

Что ожидать от программы?

В новой программе Нидаля вы сможете увидеть оригинальные шутки и неожиданные повороты, которые сделают вечер незабываемым. Шоу обещает быть насыщенным, а атмосфера — непринужденной и веселой. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Не пропустите возможность увидеть Нидаля Абу-Газале в живую и зарядиться положительными эмоциями на его шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 24 августа
РДК «Адлер» Сочи, Ульянова, 84/4
19:00 от 2100 ₽
Нижний Новгород, 17 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1890 ₽
Рязань, 19 ноября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
19:00 от 1680 ₽

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