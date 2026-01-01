Оповещения от Киноафиши
Незнайка в Солнечном городе
Киноафиша Незнайка в Солнечном городе

Спектакль Незнайка в Солнечном городе

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Возраст 6+
О спектакле

Спектакль по сказке Николая Носова в Театре мимики и жеста

Спектакль «Незнайка в Солнечном городе» основан на сказке Николая Носова и представлен театром «Мимики и жеста». В этой оригинальной постановке зрители окунутся в мир захватывающих приключений Незнайки и его друзей, наполненных добротой и взаимопомощью.

Интерактивный формат и разнообразие жанров

Театр «Мимики и жеста» известен использованием жестового языка и элементов пантомимы, что делает спектакль уникальным. Маленькие зрители и их родители смогут насладиться калейдоскопом жанров, включая фрагменты мюзикла, оперетты и даже водевиля. В умелых руках актеров озорной и любознательный Незнайка заряжает зрителей добрым юмором и оптимизмом.

Необычным элементом постановки является виртуальный помощник Алиса, который будет помогать юным зрителям участвовать в загадочных происшествиях. Гаджеты не только приветствуются, но и становятся частью игрового процесса, позволяя детям активно взаимодействовать с происходящим на сцене.

Ценности спектакля

Главная мысль спектакля заключается в том, что каждый должен творить добро, а самое важное в мире – это дружба. Спектакль «Незнайка в Солнечном городе» – отличный способ провести выходной всей семьей в хорошей компании, даря множество положительных эмоций.

Приходите на спектакль и станьте частью необычного мира Незнайки и его друзей!

Апрель
25 апреля суббота
12:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
Фотографии

Незнайка в Солнечном городе

