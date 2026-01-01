Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Невообразимые трюки и классический балет

«Дети любят трюки, — говорит знаменитый хореограф. — Им нравится, когда клоун в цирке падает, ударяется — они соотносят его падения со своей жизнью». В этом спектакле будет много трюков, чтобы дети ожидали их с нетерпением, а не скучали на балете или не отвлекались на конфеты. Эти трюки, в свою очередь, помогут вовлечь детей в мир классического танца, постепенно подводя их к более глубоким эмоциональным переживаниям.

Любовь, добро и зло

Хореограф уверен, что в детском балете должна быть любовь, а также четкое разделение добра и зла, понятное юному зрителю. Чеховские полутона и достоевский надрыв слишком сложны для восприятия детей, поэтому акцент сделан на яркие, доступные темы, со скоростью и динамикой, подобной «Тому и Джерри». При этом, несмотря на стремительное развитие эстетики и влияние современных компьютерных игр и мультиков, в спектакле сохранена уникальная стилистика балета, возвращающая детей в мир красивой сказки.