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Незнайка и его друзья
Киноафиша Незнайка и его друзья

Спектакль Незнайка и его друзья

6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Незнайка и его друзья» в театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова приглашает вас на захватывающее представление для всей семьи — спектакль «Незнайка и его друзья». Эта сказочная история о маленьких человечках, коротышках, наполнена разнообразными приключениями, как житейскими, так и фантастическими.

Приключения в Зеленом городе

Сюжет спектакля разворачивается вокруг удивительного путешествия на воздушном шаре. Но что-то пошло не так — шар упал прямо в Зеленый город, населенный только девочками-малышками. Все мальчики попадают в больницу, а Незнайку находят Синеглазка и ее подружки Галочка и Белочка.

Запреты и открытия

В процессе общении с новыми друзьями Незнайка рассказывает им захватывающие небылицы о своем полете и узнает, что в Зеленом городе запрещено шуметь, бегать и прыгать. Это открывает перед ним целый мир новых правил и забавных ситуаций.

Артисты на сцене

На сцене выступят талантливые артисты: Игорь Юдин, Андрей Конев, Виталий Куклин, Николай Колосов, Платон Побегайло, Мэри Ваха, Виктория Криулина, Анастасия Антропова, Валерия Горбушина, Анна Саклакова, Егор Палько, Денис Лукичёв, Егор Линников, Всеволод Смирнов-Шебешев.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль «Незнайка и его друзья» и погрузитесь в мир волшебства и дружбы. Это увлекательное представление станет отличным выбором для семейного вечера.

Режиссер
Сергей Романюк
В ролях
Игорь Юдин
Андрей Конев
Виталий Куклин
Николай Колосов
Платон Побегайло

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
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12:00 от 300 ₽

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