Спектакль «Незнайка и его друзья» в театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова приглашает вас на захватывающее представление для всей семьи — спектакль «Незнайка и его друзья». Эта сказочная история о маленьких человечках, коротышках, наполнена разнообразными приключениями, как житейскими, так и фантастическими.

Приключения в Зеленом городе

Сюжет спектакля разворачивается вокруг удивительного путешествия на воздушном шаре. Но что-то пошло не так — шар упал прямо в Зеленый город, населенный только девочками-малышками. Все мальчики попадают в больницу, а Незнайку находят Синеглазка и ее подружки Галочка и Белочка.

Запреты и открытия

В процессе общении с новыми друзьями Незнайка рассказывает им захватывающие небылицы о своем полете и узнает, что в Зеленом городе запрещено шуметь, бегать и прыгать. Это открывает перед ним целый мир новых правил и забавных ситуаций.

Артисты на сцене

На сцене выступят талантливые артисты: Игорь Юдин, Андрей Конев, Виталий Куклин, Николай Колосов, Платон Побегайло, Мэри Ваха, Виктория Криулина, Анастасия Антропова, Валерия Горбушина, Анна Саклакова, Егор Палько, Денис Лукичёв, Егор Линников, Всеволод Смирнов-Шебешев.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль «Незнайка и его друзья» и погрузитесь в мир волшебства и дружбы. Это увлекательное представление станет отличным выбором для семейного вечера.