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Доктор Живаго
Киноафиша Доктор Живаго

Спектакль Доктор Живаго

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мировая классика на сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской

«Смерти не будет» — так начинался карандашный набросок романа Бориса Пастернака 1946 года, ставшего основой легендарного произведения «Доктор Живаго». В этом романе, как и в спектакле, не только раскрывается судьба людей, переживших величайшие исторические катастрофы, но и затрагиваются вечные вопросы жизни и смерти, любви и утрат.

Основные темы и сюжет

Спектакль Театра им. В.Ф. Комиссаржевской — это глубокая и трогательная история русского интеллигента, доктора Юрия Андреевича Живаго. Мы увидим его личную трагедию, переплетенную с любовными отношениями и судьбами женщин, прошедших через его жизнь, а также судеб множества людей, ставших заложниками исторических катаклизмов. Всё это происходит на фоне жестокой реальности страны начала XX века.

Любовь и революция

«Доктор Живаго» — не просто история любви, но и картина того, как великие исторические события влияли на жизнь простых людей, заставляя их выбирать, изменяться, страдать и бороться. В спектакле затронуты вопросы, как революция и войны ломают судьбы, как каждый человек оказывается в тени этих событий. Но кто же победил в этой бесконечной борьбе? Ответ кроется в судьбе дворника Маркела, чей образ становится ярким контрапунктом всему трагизму окружающего мира.

Производственные особенности и значимость спектакля

Спектакль Театра им. В.Ф. Комиссаржевской — это не только эмоциональная драма, но и театральное событие, которое приглашает зрителей увидеть историю через призму большой и малоизвестной, но важной для России эпохи. Это историческая и философская сага, которая заставляет задуматься о ценности жизни и человеческих отношений в условиях, когда на них влияет не только время, но и сама страна.

Не упустите шанс увидеть постановку, которая продолжает традиции русского театра и в то же время ставит вопросы, актуальные и для современного зрителя.

Режиссер
Леонид Алимов
В ролях
Богдан Гудыменко
Елизавета Нилова
Родион Приходько
Александр Большаков
Александр Макин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго Доктор Живаго

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