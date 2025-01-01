Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петербургские недотроги
Киноафиша Петербургские недотроги

Спектакль Петербургские недотроги

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Петербургские недотроги» — романтический спектакль по неоконченному произведению Пушкина

«Петербургские недотроги» — лёгкий, романтичный спектакль, основанный на редком произведении А.С. Пушкина «Роман в письмах». На сцене оживают строки переписки героинь Лизы и Сашеньки, отражающие мир чувств и стремлений эпохи XIX века. Этот период, когда эпистолярный жанр, интимные дневники и письма обретали глубокий смысл, становится фоном для тонких человеческих переживаний.

Спектакль адресован всем, кто ценит изящную, чистую русскую речь, кто стремится соприкоснуться с утончённой атмосферой ушедшей эпохи, увидев её сквозь образы, словно написанные акварелью.

Не пропустите возможность перенестись в мир пушкинской поэзии и романтики прошлого века на сцене!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
23 августа в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Art
16+
Драма
Art
7 сентября в 19:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1800 ₽
Журавль и цапля
6+
Детский Кукольный
Журавль и цапля
13 сентября в 11:00 Большой театр кукол
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше