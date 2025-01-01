Спектакль Петербургские недотроги

«Петербургские недотроги» — романтический спектакль по неоконченному произведению Пушкина

«Петербургские недотроги» — лёгкий, романтичный спектакль, основанный на редком произведении А.С. Пушкина «Роман в письмах». На сцене оживают строки переписки героинь Лизы и Сашеньки, отражающие мир чувств и стремлений эпохи XIX века. Этот период, когда эпистолярный жанр, интимные дневники и письма обретали глубокий смысл, становится фоном для тонких человеческих переживаний.

Спектакль адресован всем, кто ценит изящную, чистую русскую речь, кто стремится соприкоснуться с утончённой атмосферой ушедшей эпохи, увидев её сквозь образы, словно написанные акварелью.

Не пропустите возможность перенестись в мир пушкинской поэзии и романтики прошлого века на сцене!