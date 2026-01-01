Спектакль «Нежное сердце» в театре Табакова

Спектакль «Нежное сердце» приглашает зрителя в мир любви, наполненный мечтами, романтикой, а также человеческими слабостями и непростыми решениями. Это адаптация пьесы Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца», которая знакомит нас с историей главного героя Александра. Он – представитель «золотой молодежи», избалованный вниманием и сбитый с толку собственными чувствами.

Александра ждет его отец, богатый предприниматель, который устал от любовных похождений сына и решает покончить с этим. Отправив Александра в Петербург, он хочет женить его на дочери своей старой знакомой. Однако по воле случая в доме оказывается сразу три девушки, готовые побороться за его «нежное сердце».

Классика жанра XIX века

Автор пьесы, граф Владимир Соллогуб, создал яркий образец жанра XIX века: классический водевиль, насыщенный тонким юмором, музыкальными номерами и курьезными ситуациями. За внешней легкостью скрываются серьезные переживания героев. Современная постановка бережно сохраняет дух оригинала, подчеркивая иронию и динамику сюжета.

«Нежное сердце» заставляет смеяться и сопереживать, напоминая о том, насколько тонкими бывают границы между любовью и заблуждением, как легко запутаться в чувствах и как сложно найти свое счастье.

Действующие лица и исполнители

Золотников – Заслуженный артист РФ Дмитрий Бродецкий

Александр – Артур Касимов

Дарья Семёнова – Алёна Лаптева

Маша – Алёна Морилова

Настенька – Нелли Хапёрская

Кубыркина – Яна Сексте

Катя – Софья Бейман

Франсуа – Никита Уфимцев / Гордей Яшин

Постановочная группа