Нежное сердце
Билеты от 3500₽
Постановка
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Спектакль «Нежное сердце» в театре Табакова

Спектакль «Нежное сердце» приглашает зрителя в мир любви, наполненный мечтами, романтикой, а также человеческими слабостями и непростыми решениями. Это адаптация пьесы Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца», которая знакомит нас с историей главного героя Александра. Он – представитель «золотой молодежи», избалованный вниманием и сбитый с толку собственными чувствами.

Александра ждет его отец, богатый предприниматель, который устал от любовных похождений сына и решает покончить с этим. Отправив Александра в Петербург, он хочет женить его на дочери своей старой знакомой. Однако по воле случая в доме оказывается сразу три девушки, готовые побороться за его «нежное сердце».

Классика жанра XIX века

Автор пьесы, граф Владимир Соллогуб, создал яркий образец жанра XIX века: классический водевиль, насыщенный тонким юмором, музыкальными номерами и курьезными ситуациями. За внешней легкостью скрываются серьезные переживания героев. Современная постановка бережно сохраняет дух оригинала, подчеркивая иронию и динамику сюжета.

«Нежное сердце» заставляет смеяться и сопереживать, напоминая о том, насколько тонкими бывают границы между любовью и заблуждением, как легко запутаться в чувствах и как сложно найти свое счастье.

Действующие лица и исполнители

  • Золотников – Заслуженный артист РФ Дмитрий Бродецкий
  • Александр – Артур Касимов
  • Дарья Семёнова – Алёна Лаптева
  • Маша – Алёна Морилова
  • Настенька – Нелли Хапёрская
  • Кубыркина – Яна Сексте
  • Катя – Софья Бейман
  • Франсуа – Никита Уфимцев / Гордей Яшин

Постановочная группа

  • Режиссёр – Севастьян Смышников
  • Художник – Алексей Вотяков
  • Художник по костюмам – Мария Боровская
  • Художник по свету – Руслан Майоров
  • Музыкальный руководитель – Алексей Ёлкин
  • Хореограф – заслуженный артист РФ Евгений Масалков
  • Постановка иллюзионных номеров – Лерико Цителашвили
Севастьян Смышников
Дмитрий Бродецкий
Артур Касимов
Алена Лаптева
Алена Морилова
Нелли Хаперская

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 3500 ₽
4 апреля суббота
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 5500 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 3500 ₽
30 апреля четверг
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 4000 ₽

