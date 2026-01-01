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Исаак Бабель. Одесские рассказы. Читает Даниил Спиваковский
Билеты от 700₽
Киноафиша Исаак Бабель. Одесские рассказы. Читает Даниил Спиваковский

Спектакль Исаак Бабель. Одесские рассказы. Читает Даниил Спиваковский

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Даниил Спиваковский: концертное чтение «Одесских рассказов» в Доме музыки

В Доме музыки в Москве пройдет концертное чтение произведения Исаака Бабеля «Одесские рассказы» в исполнении Дмитрия Спиваковского. Исаак Бабель – известный русский советский писатель, автор таких культовых сборников, как «Конармия» и «Одесские рассказы». Дмитрий Спиваковский является российским актёром, талантливо выполняющим литературные программы и сценические чтения. Это мероприятие, безусловно, привлечет поклонников прозы Бабеля и любителей литературных чтений.

Искрометные «Одесские рассказы» будут исполнены Даниилом Спиваковским в сопровождении живой клезмерской музыки. Зрители смогут ощутить атмосферу дореволюционной Одессы и насладиться ироничными историями о неунывающих бандитах, ворах и контрабандистах с Молдаванки. Главным героем этих рассказов будет их неотразимый предводитель Бена Крик. Бабель мастерски изображает своих персонажей в моментах как любви, так и смерти. Низкое и высокое, духовное и плотское в этой гениальной прозе сходятся воедино, как и в самой жизни, что передается живым и экспрессивным языком автора.

В театральном представлении будут слияны строки Бабеля, колоритная клезмерская музыка и композиции Л. Десятникова в исполнении виртуозных музыкантов.

Даниил Спиваковский – заслуженный артист России и обладатель премии ТЭФИ, с 1992 года служит в Театре им. Маяковского. В репертуаре артиста – множество ролей, отражающих его многогранное драматическое амплуа. Он также широко известен как киноактер, сыгравший около сотни ролей в фильмах разных жанров, таких как «Мой муж – гений», «Маросейка, 12», «Две судьбы», «Мой сводный брат Франкенштейн» и многие другие.

Купить билет на спектакль Исаак Бабель. Одесские рассказы. Читает Даниил Спиваковский

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Январь
29 января пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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