Спектакль Невольницы

Романтическая комедия А.Н. Островского от Театра полифонической драмы на сцене ЦДРИ

Театр полифонической драмы представляет спектакль по пьесе А.Н. Островского «Невольницы» — комедию о сложных переплетениях любовных отношений.

Сюжет

Жена богатого предпринимателя хранит в тайне свою детскую любовь к молодому человеку. Несмотря на общественные нормы и свой брак, она жаждет свободы и мечтает о встречах с любимым. Когда появляется возможность быть наедине с ним, женщина начинает преступные отношения, желая уйти от тадзе мур. Вместо того, чтобы наказать её, муж дает ей долгожданную свободу. Это решение открывает ей глаза на всю правду о её чувствах и о благородстве её супруга.

Режиссер

Спектакль поставила талантливая Анна Троянская. Она известна своим умением создавать эмоциональные и резонирующие с зрителем постановки.

Формат

Спектакль состоит из двух актов, что позволяет глубже раскрыть персонажей и их внутренние конфликты.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, предательстве и свободе на сцене вашего любимого театра!