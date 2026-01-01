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Невольницы
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Киноафиша Невольницы

Спектакль Невольницы

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Романтическая комедия А.Н. Островского от Театра полифонической драмы на сцене ЦДРИ

Театр полифонической драмы представляет спектакль по пьесе А.Н. Островского «Невольницы» — комедию о сложных переплетениях любовных отношений.

Сюжет

Жена богатого предпринимателя хранит в тайне свою детскую любовь к молодому человеку. Несмотря на общественные нормы и свой брак, она жаждет свободы и мечтает о встречах с любимым. Когда появляется возможность быть наедине с ним, женщина начинает преступные отношения, желая уйти от тадзе мур. Вместо того, чтобы наказать её, муж дает ей долгожданную свободу. Это решение открывает ей глаза на всю правду о её чувствах и о благородстве её супруга.

Режиссер

Спектакль поставила талантливая Анна Троянская. Она известна своим умением создавать эмоциональные и резонирующие с зрителем постановки.

Формат

Спектакль состоит из двух актов, что позволяет глубже раскрыть персонажей и их внутренние конфликты.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, предательстве и свободе на сцене вашего любимого театра!

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Сентябрь
Ноябрь
27 сентября воскресенье
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
20 ноября пятница
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
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