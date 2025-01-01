Пять девушек собрались на авторский тренинг известного психолога Марго. В ходе встречи они раскроют ведущей и зрителям свои секреты: смешные, странные и порой стыдные. Каждая из них стремится к разному, но в то же время все они хотят одного — понимания и поддержки.
Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который затрагивает важные темы и поднимает вопросы о женской природе и желаниях!