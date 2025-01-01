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Киноафиша Чего хотят женщины?

Спектакль Чего хотят женщины?

Постановка
Театр живого действия 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смешные и странные истории и женских тайнах

Пять девушек собрались на авторский тренинг известного психолога Марго. В ходе встречи они раскроют ведущей и зрителям свои секреты: смешные, странные и порой стыдные. Каждая из них стремится к разному, но в то же время все они хотят одного — понимания и поддержки.

Исполнители

  • Ярослава Славская
  • Ольга Никольская
  • Светлана Рубан
  • Надежда Алёхина
  • Елена Просветова
  • Елена Серегина
  • Евгения Чуйкова
  • Лилия Константиниди
  • Светлана Козачек

Режиссёр

  • Япро Дакшин
  • Александра Анисимова

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который затрагивает важные темы и поднимает вопросы о женской природе и желаниях!

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