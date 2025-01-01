Смешные и странные истории и женских тайнах

Пять девушек собрались на авторский тренинг известного психолога Марго. В ходе встречи они раскроют ведущей и зрителям свои секреты: смешные, странные и порой стыдные. Каждая из них стремится к разному, но в то же время все они хотят одного — понимания и поддержки.

Исполнители

Ярослава Славская

Ольга Никольская

Светлана Рубан

Надежда Алёхина

Елена Просветова

Елена Серегина

Евгения Чуйкова

Лилия Константиниди

Светлана Козачек

Режиссёр

Япро Дакшин

Александра Анисимова

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который затрагивает важные темы и поднимает вопросы о женской природе и желаниях!