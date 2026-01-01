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Дочурка Груффало
Билеты от 1900₽
Киноафиша Дочурка Груффало

Спектакль Дочурка Груффало

Постановка
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт 0+
Режиссер Наталья Степаненко
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1900₽

О спектакле

Современная история по мотивам одноименной детской книги Джулии Дональдсон

Приглашаем вас на захватывающие интерактивные спектакли «Груффало» и «Дочурка Груффало», основанные на знаменитых детских книгах. Эти постановки завоевали сердца детей и их родителей благодаря забавным куклам, профессиональным актерам и живой музыке.

Сюжет, который завораживает

Маленький мышонок отправляется в зимний дремучий лес. Чтобы спастись от хищников — лисы, совы и змеи, он придумывает страшного Груффало — чудовище, которое, как он утверждает, обожает лакомиться этими хищниками. Однако сможет ли хитроумный мышонок перехитрить своих врагов? Ведь он знает, что Груффало — это всего лишь плод его воображения. Или, возможно, чудовище существует на самом деле? Узнайте об этом на спектакле!

Интерактивность и вовлеченность

Спектакли «Груффало» и «Дочурка Груффало» предлагают уникальную возможность детям стать частью истории. Герои выходят в зал, взаимодействуют с юными зрителями, а крохотный мышонок может спрятаться среди них. Это создает незабываемую атмосферу и делает каждое представление особенным.

Почему стоит посетить?

Не упустите шанс подарить детям яркие эмоции и впечатления! Спектакли проходят в уютной обстановке и дарят возможность не только насладиться игрой актеров, но и стать частью сказки. «Груффало» — это не просто история, это удивительное путешествие в мир фантазии.

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Сентябрь
26 сентября суббота
10:30
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 1900 ₽

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