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Повелитель мух
Билеты от 1550₽
Киноафиша Повелитель мух

Спектакль Повелитель мух

12+
Возраст 12+
Билеты от 1550₽

О концерте/спектакле

Уильям Голдинг «Повелитель мух». Антиутопия

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Повелитель мух», основанное на знаменитом романе Уильяма Голдинга, который принес автору Нобелевскую премию. Это история о группе мальчиков, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы.

Сюжет и атмосфера

На острове мальчики сталкиваются с целым рядом странных явлений: шепчущие деревья, мерещащиеся незнакомцы и таинственный зверь, который, кажется, преследует их. Эти элементы создают напряженную атмосферу, в которой каждый зритель сможет ощутить всю силу страха и неизвестности.

Камерная обстановка

Спектакль проходит в камерном зале, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью тропического леса, в который попали главные герои. Уникальная сценография и звуковое оформление погружают в мир, полон загадок и опасностей.

Интересные факты

  • Роман «Повелитель мух» был опубликован в 1954 году и стал классикой мировой литературы.
  • Спектакль ставится в рамках театрального сезона, который акцентирует внимание на социальных и психологических аспектах человеческой природы.
  • Критики отмечают глубокую проработку персонажей и высокую степень эмоциональной вовлеченности зрителей.

Не упустите возможность стать свидетелем этой волнующей истории о борьбе за выживание и внутренние демоны, которые преследуют каждого из нас. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
17:00 от 1550 ₽ 19:30 от 1550 ₽
16 августа
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
17:00 от 1550 ₽ 19:30 от 1550 ₽
29 ноября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
17:00 от 1550 ₽ 19:30 от 1550 ₽

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