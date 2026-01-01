Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Весь этот циркъ
Билеты от 1500₽
Киноафиша Весь этот циркъ

Спектакль Весь этот циркъ

Постановка
Цирк Никулина на Цветном бульваре 0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новое шоу «Весь этот цирк!» в Цирке Никулина на Цветном бульваре

Цирк Никулина на Цветном бульваре представляет новый яркий спектакль «Весь этот цирк!». Это уникальное представление привлечет внимание как малышей, так и взрослых.

Яркие номера и талантливые артисты

В спектакле зрителей ждут захватывающие цирковые номера, исполненные талантливыми артистами. Каждый номер – это стилистически продуманная композиция, полная динамики и эмоций. Ожидайте выступления акробатов, жонглеров, дрессировщиков и клоунов.

История и традиции

Цирк Никулина известен своим стремлением сохранить традиции циркового искусства и привнести в них современные элементы. «Весь этот цирк!» – это дань уважения классике, но с акцентом на новые технологии и уникальные визуальные эффекты.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Весь этот цирк!» идеально подходит для семейного досуга. Он подарит вам незабываемые эмоции и отличное настроение. Проводите время с близкими, наслаждаясь искусством, которое поражает воображение!

Купить билет на спектакль Весь этот циркъ

Помощь с билетами
Март
Апрель
6 марта пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
7 марта суббота
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
8 марта воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
9 марта понедельник
14:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
13 марта пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
14 марта суббота
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
15 марта воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
20 марта пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
21 марта суббота
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
22 марта воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2500 ₽
27 марта пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2500 ₽
28 марта суббота
11:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
14:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
14:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
3 апреля пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
4 апреля суббота
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
5 апреля воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
11 апреля суббота
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
12 апреля воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
17 апреля пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
18 апреля суббота
11:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2500 ₽
14:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
18:30
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
19 апреля воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
24 апреля пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽
25 апреля суббота
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
14:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 1500 ₽
18:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
7 марта в 21:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Утиная охота
16+
Премьера Драма
Утиная охота
27 апреля в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
Билеты
Питер Пэн
6+
Детский
Питер Пэн
12 апреля в 16:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше