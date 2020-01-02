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Спектакль Волосы

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Первая и единственная постановка культового мюзикла в России

«Волосы» — это первая и пока единственная постановка культового мюзикла в России. В 1999 году с этой постановки начался путь театра музыки и драмы Стаса Намина. Спектакль, ставший скандальным и изменившим судьбу целого поколения 1960-х, оказался актуальным и в 2000-е. В процессе совместной работы американского режиссера Бо Кроуэлла и Стаса Намина была создана уникальная русская версия мюзикла, адаптированная к современным российским реалиям.

«Волосы» — драматический мюзикл о молодости, свободе и войне, потрясающий своей искренностью и энергетикой. Постановка стала знаковой для молодого театра, задав ему «вектор развития», который включал стремление к свободе творческого самовыражения и теплые, доверительные отношения в коллективе. Из «племени любви» выросла сегодняшняя труппа театра.

Музыкальное сопровождение
Группа Стаса Намина «Цветы»

Пьеса и стихи
Джеймса Радо и Джерома Рагни, в переводе Гарика Осипова, Алексея Чуланского, Андрея Россинского и всего «племени»

Музыка
Голта Макдермота в аранжировке Кристиана Несмита (США), Валерий Диордица

Режиссеры-постановщики
Бо Кроуэлл (США), Стас Намин

Режиссура и хореография
Бо Кроуэлл (США)

Художественное оформление
Зураб Церетели, Стас Намин

Хормейстер
Ласло Долинск

Режиссер
Бо Кроуэлл
В ролях
Александр Богданов
Евгений Егоров
Ефим Колитинов
Андрей Шугов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

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