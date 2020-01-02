Спектакль Волосы

Первая и единственная постановка культового мюзикла в России

«Волосы» — это первая и пока единственная постановка культового мюзикла в России. В 1999 году с этой постановки начался путь театра музыки и драмы Стаса Намина. Спектакль, ставший скандальным и изменившим судьбу целого поколения 1960-х, оказался актуальным и в 2000-е. В процессе совместной работы американского режиссера Бо Кроуэлла и Стаса Намина была создана уникальная русская версия мюзикла, адаптированная к современным российским реалиям.

«Волосы» — драматический мюзикл о молодости, свободе и войне, потрясающий своей искренностью и энергетикой. Постановка стала знаковой для молодого театра, задав ему «вектор развития», который включал стремление к свободе творческого самовыражения и теплые, доверительные отношения в коллективе. Из «племени любви» выросла сегодняшняя труппа театра.

Музыкальное сопровождение

Группа Стаса Намина «Цветы»

Пьеса и стихи

Джеймса Радо и Джерома Рагни, в переводе Гарика Осипова, Алексея Чуланского, Андрея Россинского и всего «племени»

Музыка

Голта Макдермота в аранжировке Кристиана Несмита (США), Валерий Диордица

Режиссеры-постановщики

Бо Кроуэлл (США), Стас Намин

Режиссура и хореография

Бо Кроуэлл (США)

Художественное оформление

Зураб Церетели, Стас Намин

Хормейстер

Ласло Долинск