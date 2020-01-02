Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Невеста напрокат
Билеты от 2000₽
Киноафиша Невеста напрокат

Спектакль Невеста напрокат

Комедия про эскорт-услуги 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Легкая комедия в звездном составе артистов

Комедия «Невеста напрокат» очаровывает тонким юмором, иронией и светлым настроением. В постановке задействованы любимые звезды театра и кино: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие, что делает спектакль незабываемым.

Гениальная идея главного героя
Сюжет знакомит зрителя с молодым человеком, которому сложно найти спутницу жизни. Впереди — встреча с родителями, и ему нужно убедить их, что всё в его жизни прекрасно, включая скорую свадьбу. Решение приходит внезапно: невеста напрокат!

Неожиданные повороты
Девушка, приглашенная сыграть роль невесты, оказывается куда более значимой, чем планировал главный герой. Она покоряет не только его сердце, но и его родных.

Юмор и проблемы поколений
На протяжении спектакля звучит лёгкий, доброжелательный юмор, а в комичных ситуациях тонко раскрываются непростые отношения между разными поколениями.

Для всех и каждого
Неординарный сюжет, мастерская игра актёров и великолепная драматургия делают спектакль «Невеста напрокат» настоящим подарком для зрителей всех возрастов.

 

Режиссер
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
В ролях
Мария Рассказова
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Елена Борзова
Юлия Такшина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат

В ближайшие дни

Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
12 октября в 12:40 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Зобеида
12+
Драма
Зобеида
15 сентября в 21:00 РАМТ
от 4500 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
3 января в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше