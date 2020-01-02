Легкая комедия в звездном составе артистов

Комедия «Невеста напрокат» очаровывает тонким юмором, иронией и светлым настроением. В постановке задействованы любимые звезды театра и кино: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие, что делает спектакль незабываемым.

Гениальная идея главного героя

Сюжет знакомит зрителя с молодым человеком, которому сложно найти спутницу жизни. Впереди — встреча с родителями, и ему нужно убедить их, что всё в его жизни прекрасно, включая скорую свадьбу. Решение приходит внезапно: невеста напрокат!

Неожиданные повороты

Девушка, приглашенная сыграть роль невесты, оказывается куда более значимой, чем планировал главный герой. Она покоряет не только его сердце, но и его родных.

Юмор и проблемы поколений

На протяжении спектакля звучит лёгкий, доброжелательный юмор, а в комичных ситуациях тонко раскрываются непростые отношения между разными поколениями.

Для всех и каждого

Неординарный сюжет, мастерская игра актёров и великолепная драматургия делают спектакль «Невеста напрокат» настоящим подарком для зрителей всех возрастов.