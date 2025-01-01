Спектакль Все, что после

Танцевальный спектакль «Всё, что после»

Приглашаем вас на премьеру танцевального спектакля «Всё, что после», который представит яркий хореограф современной сцены Ольга Лабовкина. Это ее первая эксклюзивная постановка для артистов Балета Москва.

Слияние реальности и сна

Спектакль баланса на грани сна и реальности. В нем два состояния сознания иногда сливаются до неразличимости, а иногда расходятся, разрушая условные границы. Эта игра между реальным и воображаемым создает уникальную атмосферу.

Двойственность и марионетки

Постановка пронизана ощущением двойственности. В хореографии живое движение переплетается с гротескными жестами марионетки, что придаёт спектаклю особую выразительность и глубину.

Сценография и звук

Сценография Гали Солодовниковой усиливает общую концепцию, создавая пространство не-дома — место, одновременно пригодное для жизни и чуждое. Композитор Илья Дягель и виолончелистка Уна Пересецкая-Молокович поддерживают эту идею, переплетая электронное и инструментальное звучание, что делает музыкальное сопровождение спектакля поистине уникальным.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое обещает оставить незабываемые впечатления!