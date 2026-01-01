Спектакль Нервные люди по М.Зощенко

Нервные люди по М.Зощенко
12+
Продолжительность 80 минут
О спектакле

Моноспектакль «Нервные люди» от Литературного театра «Классика»

Литературный театр «Классика» представляет моноспектакль Леонида Таранова по рассказам Михаила Зощенко. Этот выдающийся писатель никогда не выйдет из моды: его острое слово всегда вызывает смех и заставляет задуматься о человеческих взаимоотношениях.

В моноспектакле, состоящем из 11 рассказов, актер мастерски раскрывает глубинную сущность героев Зощенко. Среди представленных произведений — «История болезни», «Мелкий случай из личной жизни», «Коварство и любовь» и многие другие. Каждое из этих произведений передает ошибки и карикатуры, свойственные всем поколениям, напоминая, что проблемы остаются неизменными: страсти бушуют, желания не угасают, а нервы сдают позиции.

Спектакль, длительностью полтора часа, детально преподносит зрителям яркую сатиру, которая помогает смахнуть пыль с души и обнажает радость от того, что мы еще можем смеяться над собой. Лейтмотивом «Нервных людей» является ирония жизни и способность воспринимать себя с юмором.

Моноспектакль привлечет внимание тех, кто ценит сатиру и готов смеяться над собственными недостатками. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории!

Июнь
14 июня воскресенье
16:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

