Спектакль Нервные люди по М.Зощенко

Моноспектакль «Нервные люди» от Литературного театра «Классика»

Литературный театр «Классика» представляет моноспектакль Леонида Таранова по рассказам Михаила Зощенко. Этот выдающийся писатель никогда не выйдет из моды: его острое слово всегда вызывает смех и заставляет задуматься о человеческих взаимоотношениях.

В моноспектакле, состоящем из 11 рассказов, актер мастерски раскрывает глубинную сущность героев Зощенко. Среди представленных произведений — «История болезни», «Мелкий случай из личной жизни», «Коварство и любовь» и многие другие. Каждое из этих произведений передает ошибки и карикатуры, свойственные всем поколениям, напоминая, что проблемы остаются неизменными: страсти бушуют, желания не угасают, а нервы сдают позиции.

Спектакль, длительностью полтора часа, детально преподносит зрителям яркую сатиру, которая помогает смахнуть пыль с души и обнажает радость от того, что мы еще можем смеяться над собой. Лейтмотивом «Нервных людей» является ирония жизни и способность воспринимать себя с юмором.

