Психологический спектакль «Привет, пап» в постановке Off-Театра

Спектакль основан на личных письмах женщин своим отцам. В этой постановке под руководством режиссера Ольги Борисевич поднимаются важные темы прощения и преодоления утрат.

Темы и вопросы спектакля

Как простить человека, который причинил боль? Как справиться с тоской по тем, кого никогда не знала? Эти и другие вопросы волнуют героинь «Привет, пап».

Зрители смогут увидеть глубину эмоциональных переживаний, когда на сцене будут подняты темы семейных отношений и болезненных воспоминаний. Спектакль станет важным этапом для каждой женщины, стоящей на пороге перемен.

Эксперты на сцене

В спектакле участвуют талантливые актеры: Анна Карпина, Дарья Гордеева, Ольга Борисевич, Роман Зятьков, Микаэла Шукюр-Заде, Екатерина Козина и Виктория Давыдова.

Зачем идти на спектакль?

«Привет, пап» — это сцена, где разные судьбы переплетаются, создавая пространство для обсуждения неразрешенных вопросов. Это возможность открыть диалог с собой и окружающими о том, что значат семейные связи и как они формируют нас.