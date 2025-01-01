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Я — Зощенко
Киноафиша Я — Зощенко

Спектакль Я — Зощенко

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Михаила Зощенко

Спектакль «Я — Зощенко» исследует жизнь и творчество Михаила Зощенко, сочетая его рассказы с элементами биографии. Режиссёр Максим Студеновский создает уникальную интерпретацию, где сам Зощенко становится сквозным персонажем, взаимодействующим как с вымышленными героями своих произведений, так и с другими персонажами.

Концепция режиссуры

Максим Студеновский обращается к различным текстам Зощенко, чтобы раскрыть сложность его личности. В спектакле Зощенко не только вступает в диалог с героями своих рассказов, но и превращается в одного из них. Под поверхностным слоем карикатуры и абсурда скрываются глубокие чувства и реалии.

Тематика и послание

Сквозь призму юмора и нелепицы режиссёр предлагает зрителям заглянуть за фасад и увидеть человеческое в себе и окружающих. «Я — Зощенко» — это попытка понять и прочувствовать как личные испытания автора, так и его способность находить истину в забавных и порой абсурдных ситуациях.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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