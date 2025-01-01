Погружение в мир Михаила Зощенко

Спектакль «Я — Зощенко» исследует жизнь и творчество Михаила Зощенко, сочетая его рассказы с элементами биографии. Режиссёр Максим Студеновский создает уникальную интерпретацию, где сам Зощенко становится сквозным персонажем, взаимодействующим как с вымышленными героями своих произведений, так и с другими персонажами.

Концепция режиссуры

Максим Студеновский обращается к различным текстам Зощенко, чтобы раскрыть сложность его личности. В спектакле Зощенко не только вступает в диалог с героями своих рассказов, но и превращается в одного из них. Под поверхностным слоем карикатуры и абсурда скрываются глубокие чувства и реалии.

Тематика и послание

Сквозь призму юмора и нелепицы режиссёр предлагает зрителям заглянуть за фасад и увидеть человеческое в себе и окружающих. «Я — Зощенко» — это попытка понять и прочувствовать как личные испытания автора, так и его способность находить истину в забавных и порой абсурдных ситуациях.