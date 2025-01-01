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Белый вальс
Билеты от 700₽
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Спектакль Белый вальс

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль студентов мастерской Евгения Писарева по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»

Постановка рассказывает о судьбах юных героев, чьи жизни переплетаются в блокадном Ленинграде. Марат, Лика и Леонидик оказываются связанными случайной встречей, которая становится отправной точкой для их дальнейших судьбоносных событий.

От блокадного Ленинграда до поисков себя

Проходит 17 лет — годы встреч и расставаний, обид и прощений, страхов и преодолений. Этот путь, полный личных драм и открытий, ведет их к подлинной дружбе и любви. Спектакль исследует важные темы взросления, самопознания и человеческих отношений, обращая внимание на сложность этих процессов, особенно в условиях войны и её последствий.

Совместный проект театра и Школы-студии МХАТ

Проект стал результатом сотрудничества Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ. Режиссёр Борис Дьяченко создал пространство, где студенты могут не только раскрыть талант, но и погрузиться в глубокие, философские вопросы, затронутые в пьесе.

Музика, свет и игра

В спектакле звучит музыка Владимира Высоцкого, что придаёт дополнительную эмоциональную окраску, а работа художников и художника по свету создает атмосферу, способствующую погружению в мир героев.

Режиссер
Борис Дьяченко
В ролях
Ян Сибряев
Артем Ляшенко
Ян Сибряев
Ляля Анпилогова
Кристина Гаспарян

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Белый вальс Белый вальс Белый вальс Белый вальс Белый вальс Белый вальс Белый вальс Белый вальс

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