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Недоросль
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Классическая комедия Фонвизина

«Недоросль» — первая русская комедия, написанная Денисом Ивановичем Фонвизиным в 1781 году. Эта пьеса до сих пор сохраняет свою художественную силу, привлекая внимание читателей и зрителей.

Новый взгляд на классическую комедию

Авторы спектакля нашли свежий подход к «Недорослю», освободившись от традиционных представлений о произведении. Персонажи спектакля, несмотря на свою дремучесть и отсталость, оказываются простыми, наивными и, в общем, неплохими людьми. Их примитивный мир начинает рушиться под влиянием прогрессивных идей, что создает интересный конфликт.

Смех и горечь

Зрители будут смеяться в ответ на остроумные реплики Фонвизина, однако этот смех быстро сменяется горьким недоумением. Порок наказан, но возникает вопрос: торжествует ли добродетель, и каков же реальный «дух просвещения»?

Спектакль обещает глубокое погружение в тему просвещения и моральных ценностей, ставя перед зрителем важные вопросы, которые актуальны и сегодня. Не пропустите возможность увидеть этот классический сюжет в новом свете!

Режиссер
Владимир Портнов
В ролях
Семен Вашулевский
Денис Волков
Наталья Гулина
Анна Демина
Анна Дулова

Фотографии

Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль
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