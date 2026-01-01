Спектакль Не всё коту масленица

Не всё коту масленица
Постановка
МХАТ Горького 12+
Продолжительность 110 минут
О спектакле

Вечная классика Островского на сцене МХАТа

Пьеса А. Н. Островского «Не всё коту масленица» уже более 150 лет радует зрителей на театральных подмостках. Она остается актуальной и в XXI веке, благодаря своей главной теме — конфликту между деньгами и чувствами.

Сюжет сосредоточен вокруг невесты-бесприданницы, перед которой стоит трудный выбор: между бедным молодым приказчиком и богатым, но своенравным купцом. Вопрос, который ставит пьеса: сможет ли истинная любовь победить в этом противостоянии? Действие разворачивается в среде русского купечества, где страсти и интриги не покидают зрителей ни на мгновение.

Конфликт чувств и интересов

Средний возраст купца Ахова предопределяет его уверенность в том, что он всегда будет вершителем судеб. Он не привык слышать отказ и не знает, что такое проигрыш. Однако, как гласит народная мудрость: «Не все коту масленица, будет и Великий пост».

Новая жизнь классической пьесы

Современная постановка режиссера Александра Дмитриева в МХАТе имени Горького добавляет пьесе новое дыхание. Яркая игра актеров и осмысленный подход к материалу делают спектакль особенно привлекательным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который, как и прежде, оставляет след в сердцах зрителей, заставляя их смеяться и задумываться над сложными вопросами жизни.

Режиссер
Александр Дмитриев
В ролях
Наталия Моргунова
Елена Катышева
Анна Ширшина
Андрей Зайков
Сергей Галкин

Июнь
Июль
20 июня суббота
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
8 июля среда
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
18 июля суббота
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
26 июля воскресенье
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽

