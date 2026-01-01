Спектакль Не всё коту масленица

Вечная классика Островского на сцене МХАТа

Пьеса А. Н. Островского «Не всё коту масленица» уже более 150 лет радует зрителей на театральных подмостках. Она остается актуальной и в XXI веке, благодаря своей главной теме — конфликту между деньгами и чувствами.

Сюжет сосредоточен вокруг невесты-бесприданницы, перед которой стоит трудный выбор: между бедным молодым приказчиком и богатым, но своенравным купцом. Вопрос, который ставит пьеса: сможет ли истинная любовь победить в этом противостоянии? Действие разворачивается в среде русского купечества, где страсти и интриги не покидают зрителей ни на мгновение.

Конфликт чувств и интересов

Средний возраст купца Ахова предопределяет его уверенность в том, что он всегда будет вершителем судеб. Он не привык слышать отказ и не знает, что такое проигрыш. Однако, как гласит народная мудрость: «Не все коту масленица, будет и Великий пост».

Новая жизнь классической пьесы

Современная постановка режиссера Александра Дмитриева в МХАТе имени Горького добавляет пьесе новое дыхание. Яркая игра актеров и осмысленный подход к материалу делают спектакль особенно привлекательным для зрителей всех возрастов.

