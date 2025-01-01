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Примадонны
Билеты от 600₽
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Спектакль Примадонны

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Комедия положений «Примадонны» — увлекательные приключения на сцене

В комедии положений «Примадонны» выдающегося драматурга Кена Людвига зрителей ожидает захватывающая история о неудачливых английских актерах, которым предстоит пройти через множество приключений, чтобы обрести счастье.

Сюжет

В центре сюжета — умирающая миллионерша, которая разыскивает своих давно пропавших племянников. Однако, когда молодые люди решают явиться в дом тетушки, они сталкиваются с неожиданной проблемой: старушка искала не племянников, а племянниц. Чтобы не разочаровать её, молодые мужчины вынуждены переодеться в женское платье.

Неожиданные повороты

Тем не менее, старушке становится намного лучше, и в её доме неожиданно появляются милые молодые девушки. Авантюристы-актеры, конечно же, влюбляются в красавиц, но путь к их сердцам завуалирован приключениями, шутками и множеством сюрпризов.

Интересные факты

Комедия «Примадонны» известна своей игривой атмосферой и легким юмором, что делает её отличным выбором для семейного просмотра. Пьеса затрагивает темы любви, дружбы и преодоления трудностей, что делает её актуальной для широкой аудитории.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Примадонны» и погрузитесь в мир театрального волшебства, где каждый зритель найдет что-то близкое сердцу!

Режиссер
Александр Савельев
В ролях
Алина Горбенко
Александра Плетнева
Алина Мазненкова
Тимофей Якомульский
Алексей Щукин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 600 ₽
26 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽
19 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны

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