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Фарго
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Спектакль Фарго

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сюжет спектакля «Фарго»

Где-то в заснеженном пространстве завязывается рутинная криминальная драма. Продавец автомобилей Герман заказывает двум головорезам похищение собственной жены, чтобы вынудить богатого тестя заплатить за неё выкуп. Герман всё продумал, но в какой-то момент план рушится, ситуация выходит из-под контроля.

Детективный сюжет закручивается тугой пружиной бессмысленных трагедий. Герман несётся по гололёду страшных событий, по-прежнему слепо веря в свою абсурдную идею. Следователь по особо важным делам Маргарита начинает распутывать цепочку преступлений, совершенных по причине непроходимой человеческой глупости.

Режиссер и постановка

Театр «Старый дом» славится своими экспериментальными и глубокими постановками. В спектакле «Фарго» зрители смогут насладиться мастерством режиссёра и актёров, которые сумели передать атмосферу одноименного культового фильма братьев Коэн. В постановке удачно сочетаются элементы драмы и чёрного юмора, создавая неповторимую атмосферу. Спектакль основан на фильме «Фарго», который получил признание критиков и завоевал множество наград, включая премию «Оскар». Режиссёр театра «Старый дом» Евгений Маленчев специально адаптировал сценарий, чтобы передать дух и настроение оригинальной картины, сохранив её уникальный стиль и иронию. В постановке используются оригинальные музыкальные композиции, создающие дополнительное напряжение и атмосферу.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Фарго» — это не просто детективная история, это глубокое исследование человеческой природы, абсурда и глупости, которые приводят к трагическим последствиям. Интригующий сюжет, потрясающая игра актёров и уникальная режиссёрская работа делают этот спектакль обязательным для просмотра.

Приходите в театр «Старый дом» и погрузитесь в мир криминальных интриг, где каждое действие имеет свои последствия, а каждое решение может привести к неожиданному финалу.

Режиссер
Евгений Маленчев
В ролях
Тимофей Мамлин
Наталья Пьянова
Арсений Чудецкий
Василий Байтенгер
Александр Шарафутдинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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