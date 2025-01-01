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Приключения Буратино
Киноафиша Приключения Буратино

Спектакль Приключения Буратино

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Приключения Буратино» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает на яркую и увлекательную постановку «Приключения Буратино» — знаменитую историю о деревянном мальчике, которого папа Карло выстрогал из полена. Эта сказка, знакомая и любимая многими поколениями, на сцене театра обретает новую жизнь, становясь ещё более захватывающей и насыщенной приключениями.

О спектакле

В нашей версии истории приключения Буратино становятся ещё разнообразнее и увлекательнее. Этот спектакль — не просто сказка, а рассказ о дружбе, верности, благородстве и отваге. Сценическое действие развивается с использованием тростевых кукол, что добавляет постановке особую выразительность и атмосферу.

Интересные особенности

Три ключевые роли — папа Карло, Карабас Барабас и Тарабарский Король — исполняются артистами вживую, что добавляет постановке особую динамику и эмоциональную глубину. Такое сочетание кукольного и живого актёрского мастерства делает спектакль по-настоящему уникальным.

Рекомендации для зрителей

Этот спектакль адресован юным зрителям старше 5 лет. «Приключения Буратино» — идеальный выбор для семейного просмотра, который подарит радость и детям, и взрослым. История, полная юмора, приключений и добрых уроков, останется в сердце каждого, кто её увидит.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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