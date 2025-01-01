Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двойная игра
Киноафиша Двойная игра

Спектакль Двойная игра

16+
Продолжительность 2 часа 5 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Пьеса «Двойная игра» представляет собой захватывающую вариацию на классический детективный сюжет в духе «чисто английского убийства». Действие разворачивается в золотой эпохе Голливуда, когда весь мир обожал кинозвезд вроде Ингрид Бергман и Мерлин Монро. В центре внимания — знаменитая актриса Фэй Брук, чья личность и шарм затмевают всех остальных персонажей.

Интригующий сюжет

Действие разворачивается в роскошном доме Фэй Брук с камином и дверями во французском стиле, которые стучат под напором сильного зимнего ветра. Здесь собираются характерные представители Голливуда: продюсеры, экономки, психотерапевты (что за звезда без психотерапевта?), журналисты, специализирующиеся на политических скандалах, и загадочные личности. Кто станет жертвой убийства или, может быть, самоубийства — вы узнаете только в финале спектакля!

Спектакль «Двойная игра» обещает увлекательное погружение в мир интриг и загадок, где каждый персонаж скрывает свои секреты, а каждый поворот событий приносит новые открытия и неожиданные развязки.

Режиссер
Константин Колесник
В ролях
Эльвира Главатских
Вера Сергеева
Василий Байтенгер
Юрий Кораблин
Андрей Сенько

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
14:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Золушка
6+
Балет
Золушка
25 октября в 13:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Примадонны
16+
Комедия
Примадонны
6 сентября в 18:00 Мой театр
от 800 ₽
Зулейха открывает глаза
16+
Драма
Зулейха открывает глаза
6 сентября в 18:00 Старый дом
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше