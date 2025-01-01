Спектакль Шоу Иллюзии XXI века

Меню
Шоу Иллюзии XXI века
6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Московский театр магии приглашает вас на семейное шоу «Иллюзии XXI века»

Московский театр магии приглашает вас на увлекательное семейное шоу «Иллюзии XXI века»! Это захватывающее приключение наполнено чудесами и яркими эмоциями, которые ждут вас и ваших близких.

Непередаваемые ощущения

На сцене вас ожидает множество удивительных трюков: левитация, превращения, чтение мыслей и трансформация. И самое интересное — всё это происходит с активным участием зрителей! Вы не просто будете наблюдать за магией, вы станете её частью!

Опытные мастера иллюзий

Ведущими этого волшебного шоу являются Ольга Фокс и Артём Пик — артисты с более чем 15-летним опытом. Их мастерство и креативность создают уникальную атмосферу, которая перенесёт вас в мир настоящего волшебства.

Для всей семьи

Это шоу подарит радость и восторг как детям, так и взрослым, оставляя яркие воспоминания на долгие годы. Приходите всей семьёй и ощутите магию XXI века!

Дополнительная информация

  • Жанр: иллюзионное шоу
  • Продолжительность: 1 час 20 минут
  • Возрастной ценз: 6+

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 4 октября
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
18:00 от 900 ₽
Пермь, 11 октября
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
18:00 от 900 ₽
Казань, 8 ноября
КЦ им. Пушкина Казань, Карла Маркса, 26
18:00 от 900 ₽
Самара, 29 ноября
Пространство «Универ-студия» Самара, Молодогвардейская, 151
18:00 от 900 ₽

Фотографии

Шоу Иллюзии XXI века Шоу Иллюзии XXI века Шоу Иллюзии XXI века Шоу Иллюзии XXI века Шоу Иллюзии XXI века Шоу Иллюзии XXI века Шоу Иллюзии XXI века

