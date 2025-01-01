Спектакль Сказка о попе и работнике его Балде

Спектакль по народной сказке в Малом театре кукол

Спектакль основан на известной русской народной сказке, рассказывающей о приключениях деревенского попа и его трудолюбивого работника — Балды.

Сюжет

Деревенский поп ищет помощника и встречает Балду, который согласен работать за вареную полбу и три щелчка по поповскому лбу. Кажется, ничего сложного, но когда приходит время расплаты, поп решает избавиться от Балды.

Для кого?

Рекомендовано тем, кто ценит эстетику русской деревни и интересуется борьбой с бесами. Каковы хитрости попа и как с ними справится отчаянный Балда? Узнайте в этом увлекательном спектакле!