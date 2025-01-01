Меню
Сказка о попе и работнике его Балде
Киноафиша Сказка о попе и работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и работнике его Балде

Постановка
Малый театр кукол МТК 6+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по народной сказке в Малом театре кукол

Спектакль основан на известной русской народной сказке, рассказывающей о приключениях деревенского попа и его трудолюбивого работника — Балды.

Сюжет

Деревенский поп ищет помощника и встречает Балду, который согласен работать за вареную полбу и три щелчка по поповскому лбу. Кажется, ничего сложного, но когда приходит время расплаты, поп решает избавиться от Балды.

Для кого?

Рекомендовано тем, кто ценит эстетику русской деревни и интересуется борьбой с бесами. Каковы хитрости попа и как с ними справится отчаянный Балда? Узнайте в этом увлекательном спектакле!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
13:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сказка о попе и работнике его Балде Сказка о попе и работнике его Балде Сказка о попе и работнике его Балде

