Любимая игрушка
Киноафиша Любимая игрушка

Спектакль Любимая игрушка

Постановка
Зазеркалье 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Бэби-спектакль в театре «Зазеркалье»

В театре «Зазеркалье» пройдет увлекательный спектакль для самых маленьких зрителей. Этот спектакль в формате «baby-театра» не имеет преград между персонажами и детьми, что позволяет малышам активно участвовать в развлекательной истории.

Главная героиня сталкивается с потерей своей любимой игрушки и должна отправиться на поиски. На этом пути юные зрители встретят много новых друзей, таких как Черепашка, Хомяк и австралийский медвежонок, а также помогут героине соединить их.

Спектакль «Любимая игрушка» отличается музыкальным оформлением, что делает его особенно привлекательным для малышей. Удобные подушки для сидения, возможность потанцевать и спеть — все это создает атмосферу вовлеченности и радости. Театр «Зазеркалье» выступает в роли первопроходца в жанре детских спектаклей, стремясь привить любовь к театру с раннего возраста.

Мы приглашаем маленьких зрителей принести свои любимые игрушки на спектакль «Любимая игрушка»! Это станет замечательной возможностью для участия в интерактивной театральной деятельности.

Купить билет на спектакль Любимая игрушка

В других городах
Март
21 марта суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
22 марта воскресенье
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Любимая игрушка Любимая игрушка Любимая игрушка Любимая игрушка Любимая игрушка

