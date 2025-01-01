Спектакль Научи меня любить

История запретной любви по пьесе учеников Николая Коляды

Пьеса учеников Николая Коляды Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова «Научи меня любить» легла в основу режиссерского эскиза, представленногo Артёмом Злобиным в мае 2023 года на IV Театральном фестивале ЛОФТ. Это произведение погружает зрителя в мир сложных эмоций и социальных табу.

Сюжетные линии и персонажи

В центре сюжета находятся тридцатисемилетняя учительница Татьяна и ее семнадцатилетний ученик Миша. Их любовь становится настоящей и единственной, несмотря на возрастные и социальные барьеры. Режиссер объединяет два исповедальных монолога героев, создавая напряжённую атмосферу, в которой каждое слово обретает особый вес.

Особое внимание уделяется третьему персонажу – следователю, чей образ является собирательным. Он олицетворяет общественное мнение и его отношение к проблеме табуированной любви. Вопросы, поднимаемые в пьесе, заставляют задуматься: способна ли любовь изменить человека? Отделима ли она от социальных условностей?

Мнение режиссера

Артём Злобин делится своими мыслями о спектакле: «Хочется создать ощущение сиюминутности всепоглощающего чувства. Есть две истории – её и его. Они абсолютно разные, но взаимодополняют друг друга. В этом как раз и есть контрапункт. С ними обоими это случилось в первый и, наверное, в последний раз».

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который затрагивает важные темы любви, страсти и социальных предрассудков.