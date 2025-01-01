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Научи меня любить
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Спектакль Научи меня любить

Постановка
Театр на Васильевском 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

История запретной любви по пьесе учеников Николая Коляды

Пьеса учеников Николая Коляды Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова «Научи меня любить» легла в основу режиссерского эскиза, представленногo Артёмом Злобиным в мае 2023 года на IV Театральном фестивале ЛОФТ. Это произведение погружает зрителя в мир сложных эмоций и социальных табу.

Сюжетные линии и персонажи

В центре сюжета находятся тридцатисемилетняя учительница Татьяна и ее семнадцатилетний ученик Миша. Их любовь становится настоящей и единственной, несмотря на возрастные и социальные барьеры. Режиссер объединяет два исповедальных монолога героев, создавая напряжённую атмосферу, в которой каждое слово обретает особый вес.

Особое внимание уделяется третьему персонажу – следователю, чей образ является собирательным. Он олицетворяет общественное мнение и его отношение к проблеме табуированной любви. Вопросы, поднимаемые в пьесе, заставляют задуматься: способна ли любовь изменить человека? Отделима ли она от социальных условностей?

Мнение режиссера

Артём Злобин делится своими мыслями о спектакле: «Хочется создать ощущение сиюминутности всепоглощающего чувства. Есть две истории – её и его. Они абсолютно разные, но взаимодополняют друг друга. В этом как раз и есть контрапункт. С ними обоими это случилось в первый и, наверное, в последний раз».

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который затрагивает важные темы любви, страсти и социальных предрассудков.

Режиссер
Артем Злобин
В ролях
Вероника Жукова
Вероника Жукова
Анна Королева
Иван Конкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Научи меня любить Научи меня любить Научи меня любить Научи меня любить

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