Строители Империи
Киноафиша Строители Империи

Спектакль Строители Империи

18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Бориса Виана

Прованс, XI век. Семья рыцарей нашла себя в осаде. Они строили империю, но внезапно столкнулись с угрозой, которую нельзя победить мечом. Чтобы спастись, они поднимаются в горы в надежде укрыться от хаоса, нарастающего снаружи — толпы безликих Шмурцев.

Однако их старания оборачиваются ловушкой. Чем выше они поднимаются, тем очевиднее, что главный враг скрывается не снаружи, а внутри. Этот спектакль, созданный по мотивам пьесы Бориса Виана, поднимает важные вопросы о том, как цивилизация может превращаться в варварство, даже находясь в пределах четырех стен.

Команда спектакля

На сцене зрителей ждут талантливые актеры:

  • Александр Ронис
  • Дмитрий Рыжов
  • Виктория Мун
  • Никита Пивоваров
  • Анастасия Лебедева
  • Наталья Иванова

Режиссура обозначена именем Дениса Черемисинова, а художником спектакля стал Григорий Гинзбург. Продюсером проекта выступает Наталья Смаль.

Рекомендуем к просмотру

Спектакль «Опасный путь к истине» не только поднимает актуальные социальные вопросы, но и исследует психологию человеческих отношений в условиях экстремальных ситуаций. Зрители смогут стать свидетелями напряженной драмы, в которой каждый персонаж будет стремиться выжить, сталкиваясь с внутренними демонами.

Купить билет на спектакль Строители Империи

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 600 ₽

