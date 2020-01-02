Спектакль Дом

Юрий Гальцев в спектакле по пьесе Евгения Гришковца

В основе спектакля лежит пьеса одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца, созданная в соавторстве с талантливой сценаристкой Анной Матисон. Главный герой, Игорь, — врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья и верные друзья. Жизнь, казалось бы, сложилась. Осталось только осуществить сокровенную, родом из детства, мечту — построить собственный дом.

Поворотные события

Однако это решение приводит к череде событий, которые заставляют Игоря полностью переосмыслить свою жизнь. Сложная драматическая роль доверена художественному руководителю театра Юрию Гальцеву. Для него эта работа стала настоящим вызовом, заставившим перешагнуть рамки привычного образа.

Режиссерское видение

Спектакль, поставленный Олегом Куликовым, представляет собой необычный синтез эстрады и драмы. Он наполнен песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады. Режиссер внес в комедию присущую ему легкость, особый лиризм и остроту. Спектакль получил высокую оценку театральных критиков и самого драматурга Евгения Гришковца, который посетил премьеру.

Темы, затронутые в пьесе

Олег Куликов отметил: «Это история о нас сегодняшних, о нашей жизни, о поколении людей, родившихся в СССР — в другой стране. В пьесе «Дом» поднимаются простые и очень русские темы: что важно, а что — нет, что есть жизнь, для чего мы живем. Чеховские вопросы, которые так и остаются для нас нерешенными задачами…»

Историческая справка

Пьеса «Дом» была написана Евгением Гришковцом в соавторстве с Анной Матисон. Ранее она была поставлена в двух театрах страны: в 2009 году в театре «Школа современной пьесы» режиссёром Иосифом Райхельгаузом (с участием телеведущего Александра Гордона) и в 2011 году — режиссёром Сергеем Пускепалисом в МХТ им. А. П. Чехова (главную роль сыграл Игорь Золотовицкий). Теперь зрители смогут увидеть эту постановку на петербургской сцене.