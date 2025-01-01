Спектакль Маленькие трагедии

Сценический триптих по Пушкину на сцене Эрмитажного театра

В юбилейный год, посвящённый Александру Сергеевичу Пушкину, на сцену выходит новый сценический триптих, включающий три знаменитые «маленькие трагедии» великого поэта: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Эти произведения, давно ставшие классикой, обретают новое звучание в современной интерпретации.

Три трагические истории

Каждая из пьес рассказывает о вечных человеческих страстях: о зависти, грехе, раскаянии. «Моцарт и Сальери» переносит зрителя в мир музыкального гения и зависти, где композитор Сальери готов на всё ради устранения своего соперника. В «Каменном госте» Пушкин рисует трагедию Дон Жуана — миф о развратном и бессовестном герое, который сталкивается с законом судьбы. «Пир во время чумы» рассказывает историю людей, пытающихся противостоять ужасу чумы и массовому страху, несмотря на неизбежность трагедии.

Вечные темы в современном контексте

Тема человеческих страстей и борьбы с внутренними демонами не теряет своей актуальности. Каждый из этих сюжетов ставит вопросы, которые волнуют зрителя и в наше время: как совладать с завистью, как найти путь к раскаянию и что делать, когда, казалось бы, всё потеряно.

Творческая интерпретация

Пушкинские строки, исполненные выпускниками «Пушкинской школы Владимира Рецептера», обретают новое звучание благодаря свежей трактовке и интерпретации. В спектакле участвуют три поколения талантливых артистов, что придаёт произведению многослойность и глубину. Сохраняя оригинальный смысл и поэтическую силу, эти тексты в исполнении молодых талантов открывают перед зрителями новые горизонты классического произведения.

Не упустите шанс увидеть

Премьера спектакля, приуроченная к юбилею Пушкина, — уникальная возможность по-новому взглянуть на классические произведения и насладиться ярким театральным искусством в исполнении лучших артистов.