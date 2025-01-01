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Научи меня летать
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Спектакль Научи меня летать

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочная постановка по пьесе Екатериной Гороховской

Сказочная постановка «Научи меня летать» расскажет зрителям о принце, живущем в уединенном замке на острове, окруженном морем, песком и тишиной. В этой глуши его единственными спутниками становятся молчаливая черепаха и каменный стражник. Принц ведет одинокую, полную тоски жизнь, пока однажды на остров не залетает прекрасная Белая птица. Эта встреча обещает изменить всё.

Тема спектакля

Пьеса, написанная и поставленная Екатериной Гороховской, отличается поэтичностью и глубиной, рассказывая о том, как важны дружба, преданность и ответственность. Это оригинальная история, сотканная из красоты слога и мастерского театрального исполнения.

Почему стоит посмотреть

«Научи меня летать» — это спектакль о внутренней трансформации и обретении любви. Благодаря необычной атмосфере и проникновенной игре актеров зрители погрузятся в мир, где хрупкая дружба может преодолеть одиночество и предательство, а вдохновение, дарованное любимым человеком, помогает обрести крылья.

Режиссер
Екатерина Гороховская
В ролях
Илья Русь
Дмитрий Кушнерев
Регина Окунева
Вадим Франчук
Алла Данишевская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Научи меня летать Научи меня летать Научи меня летать Научи меня летать Научи меня летать

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