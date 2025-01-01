Спектакль Научи меня летать

Сказочная постановка по пьесе Екатериной Гороховской

Сказочная постановка «Научи меня летать» расскажет зрителям о принце, живущем в уединенном замке на острове, окруженном морем, песком и тишиной. В этой глуши его единственными спутниками становятся молчаливая черепаха и каменный стражник. Принц ведет одинокую, полную тоски жизнь, пока однажды на остров не залетает прекрасная Белая птица. Эта встреча обещает изменить всё.

Тема спектакля

Пьеса, написанная и поставленная Екатериной Гороховской, отличается поэтичностью и глубиной, рассказывая о том, как важны дружба, преданность и ответственность. Это оригинальная история, сотканная из красоты слога и мастерского театрального исполнения.

Почему стоит посмотреть

«Научи меня летать» — это спектакль о внутренней трансформации и обретении любви. Благодаря необычной атмосфере и проникновенной игре актеров зрители погрузятся в мир, где хрупкая дружба может преодолеть одиночество и предательство, а вдохновение, дарованное любимым человеком, помогает обрести крылья.