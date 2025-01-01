Спектакль Правда — хорошо, а счастье лучше

Остроумная комедия А. Н. Островского

Пьеса Александра Николаевича Островского, написанная в 1876 году к бенефису великого актёра Николая Музиля, — это одна из лучших «актерских» комедий в репертуаре русского театра. В ней драматург, которого обычно ассоциируют с разоблачением «темного царства», предстает в легком и поэтичном свете, раскрывая талант остроумного комедиографа.

Обычная семья с необычными проблемами

На первый взгляд, в доме богатой купчихи Мавры Тарасовны Барабошевой царят порядок и строгость. Но за фасадом благополучия скрывается немало тайн: её сын-растратчик, приказчики, подделывающие документы, ворующий садовник. Даже сама Мавра не безгрешна. Она терпимо относится к слабостям окружающих, если это не нарушает её власти.

Любовь и правда против власти

Непростой сюжет разворачивается вокруг Платона, честного служащего, который всегда говорит правду, и красавицы Поликсены, внучки Мавры Тарасовны. Поликсена влюблена в Платона, но бабушка не приемлет ни честности, ни свободолюбия. Как же разрешить этот конфликт? Всё меняется с появлением гостя из прошлого — отставного унтер-офицера Силы Ерофеича Грознова, который становится ключевой фигурой в судьбе влюбленных.

Ироничный взгляд на жизнь

Комедия Островского полна лукавого юмора и размышлений о том, как случай и прошлое могут определять жизнь людей. Легкий и захватывающий сюжет заставит задуматься о том, что важнее: правда или счастье.