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Правда — хорошо, а счастье лучше
Киноафиша Правда — хорошо, а счастье лучше

Спектакль Правда — хорошо, а счастье лучше

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Остроумная комедия А. Н. Островского

Пьеса Александра Николаевича Островского, написанная в 1876 году к бенефису великого актёра Николая Музиля, — это одна из лучших «актерских» комедий в репертуаре русского театра. В ней драматург, которого обычно ассоциируют с разоблачением «темного царства», предстает в легком и поэтичном свете, раскрывая талант остроумного комедиографа.

Обычная семья с необычными проблемами

На первый взгляд, в доме богатой купчихи Мавры Тарасовны Барабошевой царят порядок и строгость. Но за фасадом благополучия скрывается немало тайн: её сын-растратчик, приказчики, подделывающие документы, ворующий садовник. Даже сама Мавра не безгрешна. Она терпимо относится к слабостям окружающих, если это не нарушает её власти.

Любовь и правда против власти

Непростой сюжет разворачивается вокруг Платона, честного служащего, который всегда говорит правду, и красавицы Поликсены, внучки Мавры Тарасовны. Поликсена влюблена в Платона, но бабушка не приемлет ни честности, ни свободолюбия. Как же разрешить этот конфликт? Всё меняется с появлением гостя из прошлого — отставного унтер-офицера Силы Ерофеича Грознова, который становится ключевой фигурой в судьбе влюбленных.

Ироничный взгляд на жизнь

Комедия Островского полна лукавого юмора и размышлений о том, как случай и прошлое могут определять жизнь людей. Легкий и захватывающий сюжет заставит задуматься о том, что важнее: правда или счастье.

Режиссер
Александр Кузин
В ролях
Сергей Романюк
Наталья Андреева
Дария Лятецкая
Вера Карпова
Виталий Кузьмин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше Правда — хорошо, а счастье лучше

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