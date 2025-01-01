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Айболит и все, все, все!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Айболит и все, все, все!

Спектакль Айболит и все, все, все!

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

В поисках приключений с К. И. Чуковским

Это яркая и увлекательная программа, основанная на произведениях К.И. Чуковского, приглашает детей в увлекательное путешествие, где они отправятся вместе с двумя сказочными героями на поиски исчезнувшей посуды Федоры. На протяжении программы дети вспомнят и другие любимые истории из книг Чуковского, такие как «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр» и другие.

Игры и приключения
Все начинается с веселой игры на ложках, которая задаст тон всему мероприятию. Дети смогут поучаствовать в различных активностях, увидят предметы быта из популярных сказок и стихов, а в конце программы, перевоплотившись в сказочных насекомых, они побывают на веселом приеме у мухи Цокотухи.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
25 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
26 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽
30 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
2 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
3 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
5 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
6 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
7 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
8 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
9 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
11 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
12 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
14 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
15 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
17 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
18 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
19 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
21 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
24 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
27 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
28 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
31 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 12:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

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