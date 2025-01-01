Спектакль Айболит и все, все, все!

В поисках приключений с К. И. Чуковским

Это яркая и увлекательная программа, основанная на произведениях К.И. Чуковского, приглашает детей в увлекательное путешествие, где они отправятся вместе с двумя сказочными героями на поиски исчезнувшей посуды Федоры. На протяжении программы дети вспомнят и другие любимые истории из книг Чуковского, такие как «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр» и другие.

Игры и приключения

Все начинается с веселой игры на ложках, которая задаст тон всему мероприятию. Дети смогут поучаствовать в различных активностях, увидят предметы быта из популярных сказок и стихов, а в конце программы, перевоплотившись в сказочных насекомых, они побывают на веселом приеме у мухи Цокотухи.