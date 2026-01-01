В этом холодном апрельском вечере студенты Бусыгин и Сильва задерживаются и опаздывают на последнюю электричку. Ища ночлег, они делают шаг, который изменит их жизнь: стучатся в первую попавшуюся дверь и заявляют, что один из них — старший сын хозяина. Эта глупая выдумка запускает цепь невероятных событий.
Хозяин дома, отставной музыкант Сарафанов, с радостью принимает «блудного сына», в то время как самозванец Бусыгин осознает, что неожиданно приобретённая семья и её проблемы начинают его заботить. Спектакль «Старший сын» по известной пьесе Александра Вампилова — это пронзительная и одновременно комичная история о том, как ложь, задуманный ради выгоды, может вызревать искренние чувства, а герои — неожиданно для себя находят истинных родных людей.
