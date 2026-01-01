Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старший сын
Билеты от 2500₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Режиссер Кирилл Гребенщиков
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Спектакль «Старший сын» в Театре Комедии

В этом холодном апрельском вечере студенты Бусыгин и Сильва задерживаются и опаздывают на последнюю электричку. Ища ночлег, они делают шаг, который изменит их жизнь: стучатся в первую попавшуюся дверь и заявляют, что один из них — старший сын хозяина. Эта глупая выдумка запускает цепь невероятных событий.

Хозяин дома, отставной музыкант Сарафанов, с радостью принимает «блудного сына», в то время как самозванец Бусыгин осознает, что неожиданно приобретённая семья и её проблемы начинают его заботить. Спектакль «Старший сын» по известной пьесе Александра Вампилова — это пронзительная и одновременно комичная история о том, как ложь, задуманный ради выгоды, может вызревать искренние чувства, а герои — неожиданно для себя находят истинных родных людей.

Состав исполнителей

  • Алексей Войтюк / Сергей Стёпин / Вадим Андреев
  • Павел Кузьмин / Евгений Касьяненко / Иван Сапфиров
  • Галина Безрук / Маруся Свирид / Софья Бондаренко
  • Георгий Трифанов / Андрей Лапыко
  • Павел Кузьмин / Кирилл Каганович / Арсений Сергеев
  • Екатерина Вуличенко / Виктория Полторак / Елена Захарова
  • Александр Алёшкин / Михаил Химичев / Тельман Сулейманов
  • Дмитрий Филимонов
  • Юлия Быкова / Софья Бондаренко
  • Александра Семёнова / Софья Бондаренко

Билеты можно купить без паспорта!

Купить билет на спектакль Старший сын

Помощь с билетами
Июнь
Июль
11 июня четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
12 июня пятница
14:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
20:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
13 июня суббота
12:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
16:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
20:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
14 июня воскресенье
13:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
18 июня четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
24 июня среда
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
25 июня четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
2 июля четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
9 июля четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
16 июля четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
23 июля четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
26 июля воскресенье
13:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
18:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
30 июля четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Маяковский
16+
Музыка

Маяковский

4 июля в 13:00 Ленком Марка Захарова
от 1500 ₽
Лёва
12+
Драма

Лёва

27 мая в 18:00 РАМТ
от 3500 ₽
Пигмалион
16+
Драма

Пигмалион

2 июня в 19:00 Театр Сатиры
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше