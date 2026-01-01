Nagart. Лучшее

Концерт Nagart в Санкт-Петербурге и Москве

Этой весной хоррор-панк группа Nagart представит свою программу «Лучшее» в двух столицах России. Концерт в Санкт-Петербурге состоится 22 мая в клубе «Космонавт», а в Москве — 29 мая в клубе Base.

О шоу

Новое шоу станет ярким событием для всех поклонников группы и будет включать в себя главные сказочные хиты, а также любимые песни. На сцене пираты встретятся с вурдалаками, а пугало соседствует с другими мифическими персонажами. Актеры, кукольники, королева льда и Оле-Лукойе расскажут свои захватывающие сказки.

История группы

Nagart существует более 12 лет и за это время выпустила четыре полноформатных альбома, а также более десятка синглов и EP. В 2025 году группа презентовала новый альбом «13 этаж» и провела новогоднее шоу в столицах России.

Энергия и атмосфера

Nagart — одна из самых ярких команд в жанре хоррор-панка в России. Концерты группы известны своей энергией, яркими перфомансами и необычной атмосферой. Скрип палубы, звон разбитых зеркал и встречи с мифическими существами сделают каждое их выступление незабываемым.

Не упустите возможность стать частью панк-феерии Nagart в вашем городе!