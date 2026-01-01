Два гения. Квартет Pratum Integrum
Два гения. Квартет Pratum Integrum

6+
О концерте

Классическая музыка от квартета Pratum Integrum в Зарядье

Приглашаем вас на концерт классической музыки, который представит квартет Pratum Integrum. Мероприятие будет проходить в малом зале концертного зала Зарядье. В программе звучат произведения великих композиторов, которые обязательно порадуют любителей классики.

Звучание двух эпох

Концерт называется «Два гения» и в нем вы сможете услышать шедевры, которые долгое время вдохновляют и трогают сердца слушателей. Квартет Pratum Integrum известен своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием музыкального произведения.

Квартет Pratum Integrum

Квартет был основан талантливыми музыкантами, которые объединены желанием донести до зрителя красоту камерной музыки. Их репертуар включает как классические, так и современные композиции, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством и провести вечер в компании живой музыки в исполнении профессионалов. Будем рады видеть вас на концерте!

14 марта воскресенье
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

