Диско хиты 80-90-х на корабле

Концерт диско хитов на теплоходе River Palace

На теплоходе River Palace, пришвартованном у Национального центра «Россия», прозвучат диско хиты 80-90-х годов. Гости смогут насладиться великолепными видами на Кремль, Храм Христа Спасителя и другие архитектурные шедевры Москвы через панорамные окна.

Исполнители и атмосфера

В программе концерта — самые популярные хиты советской и мировой эстрады в исполнении талантливых артистов:

Екатерина Французова — вокал

Элина Шатская — вокал

Михаил Зыков — вокал

Владислав Шавров — вокал

Григорий Голицын — вокал

Богдан Хамперов — вокал

Ведущий мероприятия — Максим Ратинер, а музыкальное сопровождение обеспечит Инструментальный Ансамбль Центра Развития Культуры под руководством Алексея Андреевича Шатского. Концерт подарит зрителям живую музыку и романтическую атмосферу, что уже оценили более 24000 зрителей за последние семь месяцев.

Идеальное место для особенного вечера

Вы ищете уникальное место для романтического ужина или особенного мероприятия? Ресторан на теплоходе предлагает потрясающие панорамные виды на Москву и изысканную кухню. Здесь каждый момент наполняется очарованием и великолепием.

Сидя за столиками, вы сможете любоваться красотой Кремля и другими архитектурными шедеврами, плавно скользя по Москве-реке. Верхняя палуба открывает ещё более впечатляющие виды — идеальное место для фотографий и романтических мгновений.

Незабываемая атмосфера

Концерт на корабле — это не просто ужин, а полное ощущение праздника. Изысканные блюда, живое музыкальное исполнение и завораживающие виды создают уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушными ни влюблённых, ни компании друзей.

Не упустите возможность испытать незабываемые впечатления! Бронируйте столики заранее, чтобы гарантировать себе лучшие места с видом на достопримечательности Москвы!