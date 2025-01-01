Спектакль Лето господне

«Лето господне» по роману Ивана Шмелёва в РАМТе. Спектакль Марины Брусникиной

В этом году Российский академический молодёжный театр (РАМТ) готов удивить зрителей премьерой, которая станет знаковым событием в театральной жизни страны. Речь идет о спектакле «Лето господне», основанном на знаменитом романе Ивана Шмелева. За свою столетнюю историю эта работа ни разу не была поставлена в российских театрах, и РАМТ впервые воссоздает этот многослойный и поэтичный текст на сцене.

Режиссура Марины Брусникиной

Спектакль ставит известный режиссер Марина Брусникина, которая известна своим уникальным подходом к театральной интерпретации. В ее работе проза превращается в коллективный рассказ, где отсутствует главный повествователь. Вместо этого главенствует ансамбль, каждый артист ведет диалог со зрителем.

Темы и идеи спектакля

Постановка исследует не только историю страны, но и уклад жизни дореволюционной России через призму биографии отдельной семьи. Эмоциональное восприятие мира маленьким мальчиком, полное ощущений, звуков и запахов, рождает на сцене всполохи воспоминаний. Эти воспоминания переполнены игрой, событиями и жизнью, что позволяет зрителю глубже проникнуться атмосферой времени.

Память как родина души

Главная тема спектакля, по словам Брусникиной, заключается в том, что «память — это родина души». Режиссер подчеркивает, что в их интерпретации текст не находится на первом плане, а лишь сопровождает игровую ситуацию. Шмелев полон сюжетов, юмора и буйного ритма, которые команда спектакля «раскапывает» за литературой.

Философия Николая Бердяева

Для Брусникиной эта история — это размышление о необходимости понимания прошлого для определения «контуров будущего», как точно сформулировал философ Николай Бердяев. Это создает особую атмосферу, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и важное для себя.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. «Лето господне» — это не просто спектакль, это погружение в мир воспоминаний и эмоций, которые продолжают жить в нашей памяти.