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Красная Шапочка
Билеты от 800₽
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Сергей Кудряшов
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по сказке Шарля Перро 

В основе спектакля — знакомая с детства сказка Шарля Перро о маленькой девочке в ярко-красной шапочке, которая отправляется навещать свою Бабушку.

Красочное и музыкальное путешествие

Эта необыкновенная и яркая история наполняется музыкой, под которой оживает всё вокруг. Путешествие Красной Шапочки к Бабушке становится увлекательным и веселым, а каждая встреча с персонажами приносит новые приключения.

Уроки осторожности и смелости

Спектакль напоминает маленьким зрителям о важности быть осторожными и осмотрительными. Хитрость и обман не приводят к хорошему, а смелость, взаимовыручка и готовность помочь способны победить даже самого хитрого и коварного злодея.

Формат Театрального кафе

Сказка превращается в незабываемое представление в уникальном формате Театрального кафе, где зрители могут почувствовать себя частью волшебного мира.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 1000 ₽
21 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
31 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
15:00 от 1000 ₽
7 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 1000 ₽
19 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
28 сентября
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