Спектакль Дело №107365. Результаты театрального исследования

Проект «Слово новомучеников». Лаборатория документального театра в Театре.doc

Приглашаем вас на уникальный документальный спектакль, который является частью проекта «Слово новомучеников». Этот проект направлен на сохранение памяти о тех, кто пострадал за свою веру в XX веке. Основная цель лаборатории — найти новые формы обсуждения сложного исторического прошлого.

История православной общины и репрессии

Исследуя судьбы членов одной православной общины, подвергшейся репрессиям, ученые столкнулись с важным вопросом: как говорить о святости, проявившейся в период гонений за веру? В ходе работы над проектом были собраны уникальные материалы, включая дневники и письма свидетелей той эпохи, а также вербатимы современных верующих.

Креативная команда

Спектакль создан под руководством Сергея Быстрова, который является режиссером, а также Кирилла Алексина, руководителя проекта «Слово новомучеников». Вместе с участниками лаборатории они будут обсуждать результаты исследования и формы сохранения памяти о тех, кто пережил гонения.

Что ожидать от спектакля?

Зрители смогут погрузиться в атмосферу исторических событий через личные истории и переживания людей, оказавшихся в непростой ситуации. Спектакль представляет собой не только художественное, но и документальное произведение, которое призывает к размышлениям о вере, святости и памяти.

Не пропустите возможность стать частью этого важного события, которое поможет лучше понять наше прошлое и сохранит память о тех, кто страдал за свою веру.