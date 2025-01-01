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На дне.doc
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Спектакль На дне.doc

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Дмитрий Крестьянкин
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Документальная постановка Дмитрия Крестьянкина в Самаре

Документальный спектакль — это уникальный жанр, который основывается на реальных событиях и материалах, таких как переписки, юридические документы, фотографии или живые разговоры. В январе 2024 года режиссер Дмитрий Крестьянкин провел увлекательные беседы с жителями Самары в различных барах, среди которых выделяется легендарный «На Дне», давший название спектаклю.

Пьеса из разговоров

Из этих искренних обсуждений родилась пьеса, которая исследует культурный код Самары. Спектакль «НА ДНЕ.DOC» предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в глубину человеческих переживаний, размышляя о любви, космосе и даже о местной футбольной команде «Крылья Советов». Это больше, чем просто театральная постановка — это отражение жизни, где реализм может оказаться не только увлекательным, но и опасным.

Бар — место встреч и откровений

Бар, в котором происходят эти разговоры, становится своеобразным символом. Это пространство для встреч, совместного переживания радостей и горестей. Здесь возможны честные разговоры, которые в иных обстоятельствах могут оказаться невозможными.

Интересный факт

Стоит отметить, что во время создания спектакля Дмитрий Крестьянкин не употреблял алкоголь, что подчеркивает серьезный подход к теме и желание сохранить чистоту и искренность разговоров.

Приглашаем вас на спектакль «НА ДНЕ.DOC», чтобы вместе исследовать многогранный мир человеческих эмоций в атмосфере, где каждая история имеет значение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
19:00 от 2000 ₽
Самара, 18 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
19:00 от 2000 ₽
Самара, 1 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
19:00 от 2000 ₽
Самара, 9 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Трактирщица
12+
Комедия
Трактирщица
20 октября в 19:00 Самарский театр оперы и балета
от 1900 ₽
Маленький принц
6+
Детский
Маленький принц
15 августа в 16:00 Место действия
от 900 ₽
6+
Иммерсивный
Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)
26 июля в 17:00 Самара Космическая
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